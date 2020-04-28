Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı…

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs resmi tatilini hafta sonu ile birleştirip 3 günlük sokağa çıkma yasağı yapılacağını bildirdi. Vatandaşlar ise bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgiler haberimizde…

RAMAZAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs resmi tatilinin cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kararının 1-2-3 Mayıs şeklinde toplamda 3 gün uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda ise şu açıklamaları yaptı;

"İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz."