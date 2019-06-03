Ramazan Bayramı 2019 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı, gönüllerin bir olduğu, ailelerin bir araya geldiği, küslerin barıştığı kutsal dini bayramımızdır. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşmamız sebebi ile Ramazan Bayramını kutlayacağız. Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? sorusu beraberinde Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? sorusunu da getiriyor. Ramazan Bayramı için tatil planı yapan vatandaşlar bayramın kaç gün olduğunu da merak ediyor. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü Müslümanların bayram günleridir. Ramazan bayramına, o gün fıtır sadakası verilmesinden dolayı "Fıtır bayramı" adı da verilmektedir. Ramazan Bayramı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimiz içerisinden bulabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 Haziran Pazartesi günü Ramazan Arefesi. 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı başlıyor, 6 Haziran Perşembe günü ise bitiyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanlığı 2019 Ramazan Bayramı’nda toplamda 9 gün olarak resmi tatil ilan etti. Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. 4 Haziran günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramında sofralar kurulacak, küsler barışacak, büyükler küçüklere harçlık verecekler. Ancak bir yandan da Ramazan’ın bitişinin hüznü saracak her yanı…

Bir aydır tutulan Ramazan oruçlarının da yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geceleri kalkıp yapılan sahurların, akşamları ezan ile birlikte başlanan iftarların bitimine doğru insanlar bayram günü sevdiklerinin ve yakınlarının bayramlarını nasıl kutlayacaklarını düşünmeye başladılar.

Dualarım Sizinle Bir sonraki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği ile Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.

Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.





Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. *|* Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.

Yürekten bir dua, tatlı bir tebessüm, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.