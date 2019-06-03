Ramazan Bayramı mesajları! 2019 En güzel resimli Ramazan Bayramı mesajları!

Ramazan Bayramı mesajları Ramazının son saatlerinde bireyler tarafından aratılıyor. En güzel resimli Ramazan Bayramı mesajları! Ramazan Bayramının Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır. Ramazan bayramı gelip çattığında, herkes huzurla dolmuş ve tüm Ramazan boyunca kendilerini kötülüklerden uzaklaştırmış olurlar. Bayramda da aile içinde ve aile dışında herkes birbirinin bayramını kutlayarak bu sevinci paylaşır. Hep beraber olunup, huzurlu sofralar kurulur. Yemekler yenir, güzel sohbetler olur. Ramazan Bayramında insanlar sevdiklerine bayram mesajları atarlar. Biz de sizin için resimli ve yazılı Ramazan Bayramı mesajlarını hazırladık. İşte en güzel Ramazan Bayramı mesajları

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

- En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

- Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

-Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

-Her şeye kadir ?lan Yü?e Allah, bizleri, doğru y?ldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

-Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a s?nsuz şükürler ?lsun! Ramazan Bayramıbereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile ?lsun.

-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir ön?ekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliy?ruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüy?ruz.

-Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

-Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoşgeldi. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

-Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli ?lsun…

-Tüm yürekler sevinç d?lsun, umutlar ger?ek olsun,a?ılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek ?lsun.

-Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk d?lsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç s?lmasın. Bayramın kutlu olsun…

-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi d?lu nice bayramlara…

-Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.



-Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.



-Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allahü têâlâ tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.



-Gönüller bir Olsun Bu mübarek Ayda Düşüncelerimiz Hem fikir olsun Allahü têâlânın yolunda, Hayırlara vesile Olsun Bu Mutlu Gün Tüm Müslümanlara Razaman Bayramınız Mübarek Olsun Canım Dostlarıma.



-Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Allahü têâlâ, bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.



-Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.





-Bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek ramazan Bayramınızı Kutlarım.



-Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allahü têâlâyı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.



-En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun…



EN GÜZEL RESİMLİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Oruç ve ibadetleriniz mabkul, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle... Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Gelişinle ne kadar sevindiysek gidişin o kadar büktü boynumuzu. Elveda ya şehr-i Ramazan

Sevdiklerinizle huzurlu bir bayram dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

RAMAZAN BAYRAMI İBADETLERİ

Ramazan Bayramı Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.

RAMAZAN BAYRAMINDA OKUNACAK DUALAR

Rabbimiz! Sen sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sav'e, Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır. Ancak oruç müstesna, onun karşılığını ancak ben veririm diyorsun. Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bu orucun sevabı olarak bizleri Cennetine kavuştur. Sevgili Peygamberimize bizleri komşu eyle ya rabbi.

Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü'min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.

Mukabelesiyle, sahuruyla, iftarıyla, fitresiyle zekatıyla, orucuyla teravihi ile Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eyle. Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle.

Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle.

Bu bayram sabahı rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu sabah senin kapına, boyun bükerek, duayı müminin en samimi ibadeti bilerek, sığınılacak tek kapının "Senin kapın" olduğunu bilerek geldim Ya rab!

"Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi" (Furkan 77) Ayet-i Kerimesine sığınarak, Vahyinin, senin kulun ile konuşman olduğunu bilerek, ellerimi açtım Rahmetine Yarab! Huzurunda boynumu büküyor, aczimi yüreğimde hissediyor, Sen Rab, ben ise kulunum diyorum! "İyy, kena'büdü ve iyy, kenestaîn!" Yalnız sana inanıyor ve yalnız senden yardım diliyorum! Yanı başımdasın Rabbim! Tek sığınağımsın! Ve sen bana şah damarımdan daha yakınsın! Sen "SEM'İ"sin, duamı işitensin! Sen "BASİR"sin, beni gören ve gözetensin!

Kapına geldim bu bayram sabahı! Bu bayram sabahı camileri dolduran mü'minlerle birlikte el açtım, dualarımın kabulu için vesile kıldım, taptığım inandığım TEK kapıma geldim, bu aciz elleri kudretinle tut Rabbim, geri çevirme!

Sen "Rab"sin ben "Kul" olanım. Eksiğim günahım çok. Ama senin "kulun" olmakta şeref duyan, bahtiyar olanım Ya rab.

Sen, bu elleri, bu bayram sabahı camileri doldurarak, bayram yapmak için camilere gelip ellerini sana açıp yalvaran, sana uzanan milyonlarca güzel el arasına kat, onların arasında, duası Kabul olanların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun dualarını da kabul eyle Yarabbi!