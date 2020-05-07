Ramazan Bayramı için normalleşme olacak mı? Numan Kurtulmuş canlı yayında açıkladı

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

Öyle görünüyor ki koronavirüsle birlikte çok yeni tabirlere, yeni alışkanlıklara da sahip olacağız. Kucaklaşma faslını biraz daha tehir edeceğiz.

Fiziki olarak bir araya gelmek bu Ramazan ayında yok. Belli değil ama bayramda da bu süreç bu şekilde devam edecek. Sabredeceğiz. Sonunda selamete ereceğiz



"EKONOMİMİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Doların rezerv para olması münasebetiyle dünyada bütün ülkelerde döviz hareketlendi.

Küresel şartlar normalleşmeye başladıkça döviz Türkiye'de eski haline gelecek. Ekonomimizi köşeye sıkıştırmak çalışanlara papuç bırakmayız.

Bu süreç ülkelerin zorluklar karşısında ne kadar dayanabileceği konusunda genel bir test oldu. Büyük ülkelerin kağıttan kaplanlar olduğunu nasıl çabuk yıkıldıklarını, vahşi kapitalizmin ne kadar kötü bir sistem olduğunu gördük.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları bir kere daha gösterdi ki aslından neoliberal tezlerin tamamını bir şekilde kuşatan bir anlayışa doğru dünya evriliyor

"MİLLİ TEKNOLOJİ GELİŞMESİN DİYE İHANET İÇERİSİNDE OLANLAR VAR"

Türkiye'de milli, yerli teknoloji gelişmesin diye başından beri ihanet içerisinde olanlar vardır. Çalışmaların nasıl engellendiğini biliyoruz. Zamanında Nuri Demirdağ'a karşı çıkan zihniyet; şuan gelişmelere karşı çıkan zihniyettir

Türkiye'nin yaptığı 3 sınır ötesi operasyonun başarısının arkasındaki temel nedenlerden bir tanesi kahraman ordumuzun cesaretinin yanında İHA ve SİHA'larımızın varlığı ve etkin kullanımı vardır

Bazı CHP'lilerin genetiğinde darbe yatkınlığı var. Fakat iyi niyetli olan herkes görüyor ki; koronavirüste Türkiye, çok ciddi ve başarılı bir sınav verdi. Kim bu meseleyi politikleştirirse kaybeder.

Söz de karar da milletindir. Bunun yolu bellidir. Millet, parlamento ya da referandum iradesi olmadan bu sistemi değiştireceğiz demek demokrasiyi içselleştirmeme meselesidir.

Rahmetli Menderes'in şehit edilmesine sevinenler kimlerdi? Millet, iradesinin bir şekilde gasp edilmesine asla müsaade göstermemiştir. Bu millet darbecileri tarihten silmiştir. CHP'liler bunu da görsünler!

Değiştirmenin yolu da; 2023'e kadar çok çalışsınlar, milletimizin gönlüne girsinler, biz ne mücadeleler verdik, onlar da aynı mücadeleyi versinler. Söz de karar da milletindir. Milletin verdiği her türlü göreve razı olsunlar.

28 Şubat'ta o koskoca sendikar 28 Şubat'ın postlarını yalarken o sendikalara üye olan kardeşlerimiz 28 Şubat'ın karşısında mücadele ettiler. Meslek kuruluşlarında tekelci bir yapının oluşması doğru olmuyor.