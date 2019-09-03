Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi gün?

Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, hangi gün? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranmaya başladı. Özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacağını, tatilin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminin yayınlanması ise 2020 yılı amazan Bayramı ve Kurban Bayramının ne zamana denk geleceği belli oldu.Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, hangi gün? merak ediliyor. İşte yanıtı..

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ