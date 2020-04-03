Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan ayı 2020 hangi tarihlere denk geliyor? İşte detaylar…

Müminler mübarek Ramazan ayı için gün saymaya başladılar. Ramazan ayı başlangıcı vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi de yine bu ay içerisinde yer alıyor. Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili detaylar haberimizde…

RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Ramazan ayı; yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün varlığıyla Kur'an ayı olarak benimsenir. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından dolayıdır.

Müslüman vatandaşların sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2020

3 gün olan Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

-Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

-Regaip Kandili 27 Şubat 2020

-Miraç Kandili 21 Mart 2020

-Berat Kandili 7 Nisan 2020

-Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

-Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

-Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

-Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020