Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için hazırlanan yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklif, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyor.
Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.
Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.
AA