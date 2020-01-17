Rahşan Ecevit hayatını kaybetti... Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı? Rahşan Ecevit nereli? İşte hayatı...

Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Türk siyasetçi, yazar Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. 1946 yılında eski başbakan Bülent Ecevit'le evlenen Rahşan Ecevit 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Ecevit, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusudur. Yazarlık, ressamlık ve siyasetle uğraşan Ecevit, çok iyi derecede ingilizce biliyordu. 4 Haziran 2009 yılında kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa etti ve 17 Ocak 2010 yılında Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. İşte Rahşan Ecevit’in hayatı…

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Rahşan Ecevit 1923 yılında Bursa’da dünyaya geldi. 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit, aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

1946'da Bülent Ecevit ile evlenen Rahşan Ecevit DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.