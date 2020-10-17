  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
17 Ekim 2020 Cumartesi 17:23 | Son Güncelleme:

Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
AA

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü, Rahmi M. Koç'un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğunu açıkladı.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu bildirildi.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.

<p>Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken y

'Esra Elönü ile Arafta Sorular' her pazar 20.00'de 24'te

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki askerleri ziyaret etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.