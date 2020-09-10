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10 Eylül 2020 Perşembe 22:52 | Son Güncelleme:

Radar yerine ortalama hız uygulaması

Radar yerine ortalama hız uygulaması

Kızılcahamam'da düzenlenen Trafik Koordinasyon toplantısında, kazalarının azaltılmasına yönelik önlemler ve sonuçları ele alındı.

Radar uygulaması yerine ortalama hız koridoru uygulamasına geçildiğinin hatırlatıldığı toplantıda sonuçlar ise şöyle sıralandı: 2155 km’lik oto yol ağında geçtiğimiz yıl kaza sayısında yüzde 18.8, ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma oldu. Otoyollarda uygulanan sisteme şehir içi yollar da kent güvenlik kameraları entegre edildi.

HEDEF SIFIR CAN KAYBI

Yol kenarlarına konulan maket trafik ekipler projesi 3 km yarıçaplı alan içerisinde kazalarda yüzde 17,5, ölümlerde ise yüzde 26,4 azalma sağladı. Son 5 yılda kazalarda can kaybı oranını yüz binde 9,6’dan 6,6’ya geriledi. Nihai hedef ise can kaybı sayısını sıfıra indirmek. 

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