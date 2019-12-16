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  3. 1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik 'Qilin' adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japoncada hala 'qilin' olarak adlandırılan hayvan hangisidir?

1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik 'Qilin' adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japoncada hala 'qilin' olarak adlandırılan hayvan hangisidir?

1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik 'Qilin' adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japoncada hala 'qilin' olarak adlandırılan hayvan hangisidir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik 'Qilin' adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japoncada hala 'qilin' olarak adlandırılan hayvan hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik 'Qilin' adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japoncada hala 'qilin' olarak adlandırılan hayvan hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik 'Qilin' adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japoncada hala 'qilin' olarak adlandırılan hayvan hangisidir?

A: Fil

B: Zebra

C: Aslan

D: Zürafa

Doğru cevap:  D Zürafa

 


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