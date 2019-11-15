Putin, Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'yi ziyareti planlanıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlandığını bildiren Kalın, hem Türk Akımı projesinin tamamlanmasına binaen belki bir tören planlanacağını, hem de ikili ilişkiler ve bölgesel konuların konuşulacağını kaydetti.

Devriyelerin devam edeceğini belirten İbrahim Kalın, "Kamışlı ve Aynularap'tan halen YPG'li teröristler tam manasıyla çıkmış değiller. Son telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Sayın Putin'e açık net bir şekilde ifade etti. Onların verdiği rakamlar var '34 bin kişi çıktı' diye. Bunlar bizim kaynaklarımız tarafından henüz doğrulanmış değil. Bunu da bir süreç olarak görüyoruz. Anlaştığımız şekilde 30 kilometre derinlikte Cerablus'tan Irak sınırına kadar olan bölgede terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturulması için Rus tarafının daha fazla konuya eğilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

YPG'nin üniforma değiştirerek sivil nüfusa ya da Suriye ordusuna karışmamasını istediklerini dile getiren Kalın, Soçi'de varılan mutabakatın son derece açık olduğunu dile getirdi. (AA)