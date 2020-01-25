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Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

(AA)


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