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Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, Yemen'de yaşanan Suudi Arabistan-İran gerilimiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyarak barış çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) saldırısına ilişkin soruya verdiği yanıtta, saldırının toplantıda gündeme gelmediğini ancak Yemen’de insani dram ve felaket yaşandığını söyledi. Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıntılayarak bu krizin çözümü ile ilgili öneride bulundu. Putin, “Krizin çözümü için tüm taraflar arasında bir çözüm üretilmesi gerekir. Mesela bunu da Müslüman ülke olan Türkiye'de bulunurken Kur’an’dan atıfta bulunmak istiyorum: 'Allah’ın sözlerini hatırlayınız, siz düşmansınız ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı.' Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevi yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur'an'da sözler var" diye konuştu.

 

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