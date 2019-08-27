Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4577
  • 286.004
  • 96778.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Putin, Başkan Erdoğan'a dondurma ikram etti

Putin, Başkan Erdoğan'a dondurma ikram etti

Putin, Başkan Erdoğan'a dondurma ikram etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, Başkan Erdoğan'a dondurma ikram etti.

Erdoğan ve Putin, Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Fuarın açılışını yapan iki lider, konuşma yaptı.

Putin ile birlikte fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Putin, Rus uçakları konusunda yetkilelerden aldığı bilgileri Erdoğan'a aktardı. Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.

Erdoğan ve Putin, fuarı gezerken dondurmacının önünde durdu. İki lider dondurma yedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acun bombayı patlattı! Ahmet Hakan jüri mi oluyor?
'Kum Gibi' performansına Ahmet Kaya'nın ağabeyinden ilk yorum
Katıldığı yarışmalardan ne kadar kazandı?
Önce mahkemelik sonra komşu oldular
Paris'ten aldığı eve ne kadar ödedi?

Kanserde Yeni Nesil Tedavi Yöntemleri Nelerdir? | Doç. Dr. Mustafa Duman

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Amasya'daki kazıda 2500 yıllık 'posta merkezi' kalıntıları bulundu

235 yıldır tarihe ışık tutan Osmanlı sarayı: İshakpaşa