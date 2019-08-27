Putin, Başkan Erdoğan'a dondurma ikram etti

Erdoğan ve Putin, Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Fuarın açılışını yapan iki lider, konuşma yaptı.

Putin ile birlikte fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Putin, Rus uçakları konusunda yetkilelerden aldığı bilgileri Erdoğan'a aktardı. Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.

Erdoğan ve Putin, fuarı gezerken dondurmacının önünde durdu. İki lider dondurma yedi.