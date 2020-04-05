PTT kart şifresi nasıl alınır? PTT kart başvurusu nasıl yapılır?

PTT kart şifresi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler konu hakkında sık sık araştırma yapıyor. Bakan Zehra Selçuk'un 1000 TL'lik yardımların PTT üzerinden gerçekleşeceğini söylemesi üzerine PTT kart başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. Herhangi bir kart aidatı, işletim ücret bulunmayan PTT kart hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT Bank, 81 ilde ve ilçelerde olmak üzere şubeleri sayesinde hem banka işlemlerini hem de bankamatik işlemleri gerçekleştirmek için yeni bir sistem ile hizmet veriyor. Vatandaşların adına oluşturulan banka hesabı ile eski sistemdeki gibi banka çeki gönderme ve para gönderip alma işlemleri artık bankamatik üzerinden yapılabiliyor ve bu işlem için PTT kart kullanılıyor.

Vatandaşların PTT kart alabilmeleri için herhangi bir PTT İşyerine müracaat ederek Posta Çeki Hesabı açtırmaları yeterlidir. Ayrıca Şirket aracılığı ile emekli maaşı alan vatandaşlar ve Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL ) yapılan ödemeler için silah altına alınan tüm yükümlülere PTT kart verilmektedir.

PTT kart için herhangi bir kart aidatı, işletim ücret vb. bulunmamaktadır.

PTT KART ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Kurum tarafından ilk kullanım için verilmiş olan şifreyi güvenlik açısından daha sonrasında değiştirmek doğru olacaktır. Değiştirme işlemi gerçekleştirmek için, sahip olunan şifreyi PTT bankamatikten ilk defa kart takıldıktan sonra kullanılabilir ve bankamatik menüsü sayesinde şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca kart şifresi unutulduğunda 444 1 788 PTT çağrı merkezine ulaşarak yine şifre yenileme işlemi talep edilebilir. Ancak telefon çağrı merkezi üzerinden şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilmek için, kullanılan GSM numarasının daha önceden PTT sisteminde tanımlanmış olması gerekmektedir.

PTT kart şifresi unutulduysa veya yeni bir şifre almak isteniyorsa bu işlem sms yolu ile de rahatlıkla gerçekleştirilebilir. PTT sistemlerinde kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden SİFRE yazıp boşluk bırakarak 4 haneli PTT kart şifresi sonrasında bir boşluk daha bırakarak PTT kart arkasında yer alan 7 rakamlı numarayı yazarak 3290’ a mesaj atılması gerekir.