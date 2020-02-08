PTT Cumartesi günü açık mı? PTT kargo mesai saatleri haberimizde

PTT kargo mesai saatleri, bugün arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere bir devlet kurumu olan PTT 1840 yılından bu yana hesap işlemleri, fatura ödemeleri, vergi işlemleri gibi bir çok başlık altında hizmet sunuyor. Hafta içi PTT'deki işlemleri için vakit bulamayanlar, hafta sonu PTT'ye giderek işlemlerini halletmek istiyor. Bu noktada vatandaşlar "PTT Cumartesi günü açık mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Cumartesi günü PTT kargo mesai saatleri..

PTT CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

PTT HAFTASONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.

PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)