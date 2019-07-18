PTT cumartesi günü açık mı? İşte PTT haftasonu çalışma saatleri...
Hafta içi çalışan vakit bulamayan birçok kişi "PTT cumartesi günü açık mı?"sorusunun cevabını yoğun olarak araştırıyor. PTT veya uzun açılımıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, her gün binlerce Türk vatandaşına hizmet veren devlet kurumlarından biri. Bir diğer araştırma konusu olan başlık ise "PTT çalışma saatleri". PTT birçok işlem yapma olanağı sağlıyor. Bunların başında havale işlemleri, hesap işlemleri, efektif işlemler, fatura ödemeleri, vergi işlemleri geliyor. PTT'de işleri olan vatandaşlar yola çıkmadan önce evlerine en yakın PTT şubelerini de merak ediyor. Hafta içi çalışanlar hafta sonu PTT ve kargo işlerini halletmek istiyor. İşte merak edilenler...
PTT cumartesi günü açık mı? sorusu en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Bilindiği üzere bir devlet kurumu olan PTT 1840 yılından bu yana hesap işlemleri, fatura ödemeleri, vergi işlemleri gibi bir çok başlık altında hizmet sunuyor. Hafta içi yoğun tempoda çalışanlar ve vakit bulamayanlar, hafta sonu PTT işlerini halletmek istiyor. "PTT haftasonu çalışma saatleri" sık olarak aratılan başlıklar arasında. İşte merak edilen sorular ve yanıtarı...
PTT CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?
PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
PTT HAFTASONU ÇALIŞMA SAATLERİ
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.
PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)