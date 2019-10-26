PTT 28 Ekim'de açık mı? 28 Ekim Pazartesi PTT, noter çalışma saatleri haberimizde..

PTT 28 Ekim'de açık mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 29 Ekim 2019 günü, Cumhuriyet Bayramı 'nın yıldönümü olması nedeni ile resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatilden bir gün önce ise yarım gün tatil olacak. Kamu personelleri ve PTT'de işleri olanvatandaşlar 28 Ekim 2019 günü PTT 'lerin işlem yapıp yapmayacağı, PTT şubelerinin açık olup olmadığını araştııyor. İşte 28 Ekim Pazartesi PTT, noter çalışma saatleri haberimizde..

PTT 28 EKİM'DE AÇIK MI?

PTT 'ler 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. Öğleden önce yapılacak çalışma sonrası mesai öğle saatinde bitecek. 29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2019 günü başlayacak.

28 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü noterler öğleden sonra kapalı olacak.Türkiye Noterler Birliği “Nöbetçi Noter Sorgulama” sistemi ile noterlerin bilgisine ulaşabilmeyi mümkün kıldı. Bu sistem ile Türkiye genelindeki bütün noterlerin sorgulaması yapılabiliyor.

Nöbetçi noter bulma sistemi hayata geçirildikten sonra hafta sonlarında çalışan noterlerin adres bilgilerini bulmak daha kolay hale geldi. Bu uygulama sayesinde hafta sonlarında çalışan noterlerin adresleri, telefon numaraları ve bölgeleri bulunabiliyor. 28 Ekim Pazartesi günü hangi noterlerin hizmet vereceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu çalışan noterleri bulmak için Türkiye Noterler Birliği bir sistem geliştirdi ve noter bulma daha kolay hale geldi.