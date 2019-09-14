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  3. PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları neler?

PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları neler?

PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak" PTT personel alımı şartları neler"

PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Posta Telgraf Teşkilatı personel alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından büyük bir heyecanla PTT personel alımları beklenmeye başlandı. Şimdi ise binlerce vatandaşın gözü 2019 PTT personel alımında.

PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları neler?  gibi soruların yanıtları  Posta Telgraf Teşkilatı bünyesinde görev yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından 55 bin personel alımı hakkında son dakika açıklamaları takip edilmeye başlandı. 

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PTT 2019 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 
PTT 2019 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

 

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
1) Türk vatandaşı olmak. 

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. 

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak 

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. 

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. 

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak. 

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu
8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ
PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;
 
"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.

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