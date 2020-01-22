2.9 milyon sürücü için geri sayım başladı! Ceza kapıda

Türkiye'deki 4 milyon araç sürücüsünü yakından ilgilendiren uygulama kapsamında tanınan süre uzatımında son 10 günlük zam dilimi içerisine girildi.

1 Aralık 2019 itibariyle yürürlüğe girmesi beklenirken iki ay ertelenerek uygulama tarihi 3 Şubat olarak yeniden belirlenen Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu zorunluluğu kapsamında raporu bulunmayan araç sürücüleri para cezası ve yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almayan sürücüler 3 Şubat itibariyle 283 lira cezaya tabi tutulacak.

Sürücünün yanı sıra araç sahiplerine ise 885 TL ceza kesilecek.

60 DAKİKA SÜRÜYOR

Psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 1-1.5 saat arasında gerçekleştiriliyor.Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, mühakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor.

3 AY TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR

Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu testlerinden geçemeyenler ise riskler ortadan kalkana kadar ticari araç kullanmaktan men ediliyor. 90 günlük sürenin ardından yeniden psikoteknik raporu için testlere tabi tutuluyor.

3 Şubat sonrası için zorunlu hale getirilen belge için istenen ücret 170 TL.

MERKEZ SAYISI 500'E ULAŞTI

Konuyla ilgili yenisafak.com’a konuşan ve Türkiye genelinde hemen hemen bütün il ve ilçelerin söz konusu testleri yapabilecek merkezlerin bulunduğuna dikkat çeken Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, 1 Aralık 2019 öncesi 365 olan merkez sayısının ise artan yoğun ilgi sonrasında 500'e ulaştığını kaydetti.

GÜNDE 15 BİN KİŞİ TESTE GİREBİLİYOR

Bu merkezlerde araç sürücülerine yapılan testler ile riskli sürücülerin tespit edilip trafikten uzaklaştırılarak kazalarının olumsuz etkilerinin azaltılmasının hedeflendiğini de kaydeden Kutlu, merkezlerde toplam 900 test makinesinin bulunduğunu, günlük kapasitenin de 15 bin kişi olduğunu kaydetti.

BAŞVURU SAYISI İKİ KAT ARTTI

Türkiye'de ticari araç kullanımı için gerekli olan SRC belgesine sahip 8 milyon kişi olduğunu bunların ise 4 milyon kadarının aktif olarak trafikte ticari araç kullandığını da vurgulayan Kutlu, 1 Aralık öncesi 600 bin civarında olan başvuru sayısının ise bugün itibariyle neredeyse iki kat artışla 1 milyon 100 bin bandına çıktığını belirtti.

2.9 MİLYON SÜRÜCÜ İÇİN CEZA RİSKİ!

Uygulamanın 3 Şubat'ta yürürlüğe gireceği göz önüne alınırsa başvuru için 10 günlük bir sürenin kaldığını ifade eden Kutlu, test merkezlerinin ortaya çıkacak talebi karşılyabileceğini kaydederek rapor alması gereken 2.9 milyon SRC belgeli sürücü için ise trafiğe çıkmaları halinde cezai sürecin başlayacağını söyledi.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin SRC belgesi alması 2009 yılı itibariyle zorunlu hale getirildi.

45 BİN ŞOFÖR TESTİ GEÇEMEMİŞTİ

1 Ocak - 1 Aralık 2019 tarihleri arası Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu için Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan başvurular sonrasında testlere tabi tutulan 305 bin şoförden 45 binin bu testlerden geçemediği ortaya çıkmıştı.

YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI

İçişleri Bakanlığı'nın psikoteknik değerleme raporlarına ilişkin yayınladığı genelge. Son istatistiklere göre trafik kazalarının yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklanıyor.