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  3. Provokatör Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltına alındı

Provokatör Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltına alındı

Provokatör Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltına alındı

Sosyal mSosyal medya hesabında “suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltına alındı.

İsimsizler Hareketi adıyla kurduğu sosyal medya hesabı ile "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

17 Mayıs'ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, dün tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakılmışlardı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına savcılığın yaptığı itiraz karara bağlandı.

Sabah'ın haberine göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan Taylan Kulaçoğlu'nun tekrar gözaltına alındı. Kulaçoğlu da sosyal medya hesabından, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum !" dedi.

Taylan Kulaçoğlu, DHKP-C terör örgütü propagandası yapılan İsimsizler Hareketi isimli bir sosyal medya hesabı kurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Taylan Kulaçoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Kulaçoğlu, 17 Mayıs'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu hakkında 'Örgüt propagandası suçlaması bulunuyor.


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