Provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte bu sözlerle örgütlenmiş

Sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere küfür ve hakaretlerle dolu paylaşımlar yapan provokatör Mehmet Avcı’nın yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan ve AK Partililer için “Zamanı geldiğinde sallandıracağım” gibi tehdit içerikli ifadeler kullanan provokatörün yeni ortaya çıkan videosunda, örgütlü bir provokasyon peşinde olduğu anlaşıldı.

İşte, yandaşlarıyla sözde yemin töreni düzenleyen provokatör Mehmet Avcı’nın yeni görüntülerinde sarf ettiği o sözler…

“En kısa zamanda Tekirdağ’dan Edirne’ye kadar teşkilatlanıyorsun. Bütün bu Atatürkçüleri misafir ediyorsun. Sana bu sancağı emanet ediyorum. Öleceksin, teslim etmeyeceksin. Bana ihanet etmeyeceğine de söz vereceksin.”

Öte yandan Anıtkabir’de “Recep Tayyip Erdoğan” diye slogan atan gençler hakkında alçakça ifadeler kullanan provokatör Mehmet Avcı, bir parkta çekilen görüntülerde ise bir salıncağı işaret ederek, “Günü saati gelince ne yapacağım biliyor musunuz? Salıncakta sallandıracağım.” demişti.

Provokatör Mehmet Avcı, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.