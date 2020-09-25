Provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları ve devlet büyüklerine hakarette bulundukları belirlenen 24 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA'nın aktardığı habere göre, internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen grubun, yaptığı provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve seçilmiş hükümeti yıpratmaya çalıştıklarını belirledi.

Araştırmalarda, söz konusu grubun yöneticiliğini terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu'nun yaptığı, etiket (hashtag) faaliyetlerini ise DHKP-C'ye üye olmak suçundan aranan avukat Tamer Doğan'ın sürdürdüğü tespit edildi.

Grup üyelerinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstanbul'da 18, Balıkesir'de 2, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdağ'da ise birer olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerinden 10'unun yurt dışında olduğu belirlenirken, aralarında Tamer Doğan'ın da olduğu firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.