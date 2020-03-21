Provokatif mesajlara 160 kişilik siber tim

BÜLENT ŞANLIKAN



Türkiye, koronavirüs ile topyekun mücadelesini sürdürürken sanal alemde yapılan asılsız provokatif paylaşımlar vatandaşların huzurunu kaçırıyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koronavirüs Sanal Devriye ekibi kurarak 160 polisle 7/24 bu provokatif paylaşımları tek tek tespit etmeye başladı. Ekip, paylaşımlardaki ortak noktaların “Türkiye’nin yeteri kadar tedbir almadığı, virüsün Türkiye’de salgın hastalığa dönüştüğü, gerçeklerin halktan saklandığı” olduğuna dikkat çekti. Bir başka tespite göre de siber teröristler, gerçekdışı görüntü ve ses kullanarak sorumlu kişileri kamuoyu önünde hedef göstermeye çalışıyor. Siber tim, bugüne kadar 242 şüpheliyi tespit etti. 64 kişi yakalandı, 2 şahıs ise tutuklandı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR



• FETÖ ELİYLE SAHTE BELGE: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış gibi sosyal medyadan yayılmaya çalışılan sahte belgenin arkasından FETÖ çıkıt. Siber polislerin yürüttüğü araştırma sonucunda, belgenin Almanya’da yaşadığını söyleyen Emre Akgün isimli şahıs tarafından hazırlandığı belirlendi. Akgün, bu yalanın arkasında FETO olduğunu açıkça itiraf etti.

• SALİH AKDEMİR: “Bakan bey açıklayacak, Samsun’da koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti.”

• “CENAB- ALLAH” hesabın “Sizi böyle bir çağ’a denk getirdiğim için herkesten özür dilerim” şeklinde attığı twit. Buna bağlı ‘kolonya’ ile ‘Macropen’ hesapları da sanal devriyeye takıldı.