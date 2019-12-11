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Protestoların gölgesinde Nobel Ödülleri verildi

Protestoların gölgesinde Nobel Ödülleri verildi

Tartışmalara ve protestolara neden olan 2019 Nobel Edebiyat Ödülleri İsveç’in başkenti Stockholm’de sahiplerine verildi. Fizik, kimya, tıp, ekonomi ve edebiyat dalındaki ödüller İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine teslim edildi. Ödül töreninin yapılacağı salon önünde bir grup Peter Handke’yi protesto etti.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Miloseviç’e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı Handke’den dolayı Nobel Ödül Töreni’ne katılmayacağını açıkladı. Türkiye’nin protestosuna Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova’da destek vererek ödül törenine katılmadı. Hırvatistan’dan yapılan açıklamada, “Edebiyat ödülüne layık görülen şahsın doksanlı yıllarda büyük Sırbistan politikası güden Miloseviç’i desteklemesi nedeniyle ödül kararının siyasi olduğu kanaatindeyiz” denildi. Arnavutluk ise, “Savaş suçlarının övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel” açıklamasını yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic tepkisini, “Bugün soykırım ödüllendirildi” sözleri ile dile getirdi.

NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR 

Barış: Abiy Ahmed Ali 

Edebiyat: Peter Handke 

Ekonomi: Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer 

Fizik: James Peebles ile Michel Mayor ve Didier Queloz 

Kimya: John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino 

Psikoloji ve Tıp: William Kaelin ve Gregg Semenza ile Peter Ratcliffe 

MECLİS’TEN ORTAK TEPKİ 

Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa Soykırımı’nı inkar eden Avusturyalı yazar Handke’ye verilmesine TBMM’deki siyasi partilerden de tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Böyle bir caniyi destekleyen de en az o cani kadar işlenen suçlardan sorumludur” derken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Nobel Edebiyat Ödülü bu yıldan itibaren leke almıştır” ifadesini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise “Nobel Edebiyat Ödülleri kendini imha etmiştir”  ve İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan “Bu ödül geri alınmalıdır” açıklamasında bulundu.


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