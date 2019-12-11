Protestoların gölgesinde Nobel Ödülleri verildi

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Miloseviç’e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı Handke’den dolayı Nobel Ödül Töreni’ne katılmayacağını açıkladı. Türkiye’nin protestosuna Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova’da destek vererek ödül törenine katılmadı. Hırvatistan’dan yapılan açıklamada, “Edebiyat ödülüne layık görülen şahsın doksanlı yıllarda büyük Sırbistan politikası güden Miloseviç’i desteklemesi nedeniyle ödül kararının siyasi olduğu kanaatindeyiz” denildi. Arnavutluk ise, “Savaş suçlarının övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel” açıklamasını yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic tepkisini, “Bugün soykırım ödüllendirildi” sözleri ile dile getirdi.

NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR

Barış: Abiy Ahmed Ali

Edebiyat: Peter Handke

Ekonomi: Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer

Fizik: James Peebles ile Michel Mayor ve Didier Queloz

Kimya: John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino

Psikoloji ve Tıp: William Kaelin ve Gregg Semenza ile Peter Ratcliffe

MECLİS’TEN ORTAK TEPKİ

Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa Soykırımı’nı inkar eden Avusturyalı yazar Handke’ye verilmesine TBMM’deki siyasi partilerden de tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Böyle bir caniyi destekleyen de en az o cani kadar işlenen suçlardan sorumludur” derken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Nobel Edebiyat Ödülü bu yıldan itibaren leke almıştır” ifadesini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise “Nobel Edebiyat Ödülleri kendini imha etmiştir” ve İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan “Bu ödül geri alınmalıdır” açıklamasında bulundu.