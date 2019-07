Profesöre verilen bu ceza çok tartışılır

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, İran asıllı öğrenci Savash Porghamrezaeieh'in 'kendisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğu' iddiasıyla açtığı davada, 'görevi kötüye kullanmak'tan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi verdi.

Karar duruşmasında, Prof. Nurdoğan Rigel yazılı savunma sunarak hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını belirti ve suçlamaları kabul etmedi.

Ancak mahkeme, Rigel'i, 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezayı 5 aya düşürerek 5 yıl süre ile erteledi.

Böylece, öğretmenlerin notlarını mahkemeye taşıyarak 'bilirkişilere' yeniden okutma ve mahkeme kararıyla düzeltme; ayrıca öğretmenlere ceza davası açma yolu açıldı.

DAVA KONUSU OLAY

22 Nisan 2013'te, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Porghamrezaeieh, Prof. Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne sürerek, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve kağıdının yeniden incelenmesini istedi. Birirkişi, 35 not alan Porghamrezaeieh'in 65-72 arası not alması gerektiği yönünde rapor verince, mahkeme de 'notun değiştirilmesine' hükmetti.

Bunun üzerine Savash Porghamrezaeieh, Prof. Rigel hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan suç duyurusunda bulundu ve hoca hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Öğrenciler, Porghamrezaeieh'in davasına karşı Prof. Rigel lehine change.org'da imza kampanyası açtılar.

HUKUKÇULAR: CEZA AĞIR

Avukat Orkun Burak Uğurlu: "İdare mahkemesi bütün öğrencilere şu yolu açtı; hocanızın notuna itiraz edebilirsiniz. Ancak ceza yargılamasında hocanın kastının daha detaylı araştırılması gerekir. Buradaki gerçekten bir husumet var mı? Ceza yargılaması yönünden bence hala bir eksiklik bulunuyor."

Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu: "Görevi kötüye kullanma suçundan ceza verilmesi yanlış ve çok ağır bir ceza. Yoruma dayalı sorularda verilecek olan cevapları değerlendirmede hocaların takdir yetkisi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu karar emsal teşkil ederse öğretmenlerin üzerinde tehdit olabilir. Ya da bizler, Yargıtay'a bozulan ceza kararlarından sonra hakimlere görevi kötüye kullanmaktan dava açarsak, aynı hakim kendisi veya bir başka meslektaşı için aynı kararı acaba verebilecek mi?"

SAVASH PORGHAMREZAEİEH KİMDİR?

Savash Porghamrezaeieh, 1985'te İran'ın Urumiye kentinde doğdu.

210'da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne yazıldı. 2012'de, ikinci sınıf öğrencisiyken, Haber Toplama ve Yazma dersini veren Doç. Şebnem Çağlar ile birlikte 'Şövalyelik Mesleği Gazeteciliğin Keskin Kılıcı: Haber' adlı kitabı yazdı. Kitap, 3. sınıf öğrencilerine 'sınavlarda sorular için çalışılacak kitap' olarak tavsiye edildi; kitabın fotokopi olarak edinilmesi de yasaklandı. Öğrencilerin bu olaya tepkisi medyaya yansıdı, Çağlar ve Porghamrezaeieh hakkında soruşturma açıldı; ancak mahkeme, kitabın 'fikri mülkiyet hakkı' kapsamına girdiği ve 'zorla okutulmadığı' gerekçesiyle beraat verdi.

Porghamrezaeieh, halen ulusal medyada ve internet üzerinden yayın yapan kanallarda 'İran uzmanı' olarak yorum yapıyor; 2018'den bu yana yeminli Farsça Tercüman olarak çalışıyor.

NURDOĞAN RİGEL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. Doktora sonrası burslu olarak ABD'ye gitti. Kitapları: Elektronik Rönesans (1991); Kağıt Kaplanlar (1993); Medya Ninnileri (1993); Haber, Çocuk ve Şiddet (1995); Şahlanan Şiddet (1995); Rüya Körleşmesi (2000); İleti Tasarımında Haber (2000); Kadife Karanlık (2001); Matriksi Şimşek Olan Metinler (2010); Kanatlı Kelimeler (2010)