Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8444
  • 6,4505
  • 287.877
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Profesörden gece yarısı acı haber!

Profesörden gece yarısı acı haber!

Profesörden gece yarısı acı haber!

İzmir'in Bornova ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu (51), iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gönül Yazar'dan sevgilisi Rüzgar Mağden için ilginç sözler
Ceyda 'Çocuk' için geri döndü 
İmajını da değiştirdi! Görücüye çıkıyor...
Yakın arkadaşların arası açıldı!
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralanı mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazalar güvenl

Acemi Sürücü, Motosikletle Aynı Yayaya İki Kez Çarptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Farklı bir hikaye anlatan pasaport fotoğrafları

Anadolu'nun ilk sentetik boyası bulundu