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  • Prof. İlber Ortaylı da tepki gösterdi: Laleli Camii'nde tartışmalara yol açan görüntü
28 Ekim 2020 Çarşamba 12:11 | Son Güncelleme:

Prof. İlber Ortaylı da tepki gösterdi: Laleli Camii'nde tartışmalara yol açan görüntü

Prof. İlber Ortaylı da tepki gösterdi: Laleli Camii'nde tartışmalara yol açan görüntü
DHA

Osmanlı padişahı III. Mustafa tarafından inşa ettirilen Laleli Camii'nin avizelerine takılan tasarruflu ampuller tartışmalara yol açtı. Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tepkisini dile getirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü eleştirilerin ardından ampullerin değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

1760-1763 yılları arasında inşa edilen Tarihi Laleli Camii'nin avizelerine takılan tasarruflu ampul tartışmalara neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Osmanlı padişahı III. Mustafa tarafından inşa ettirilen Laleli Camii'nin avizelerine takılan tasarruflu ampuller sosyal medyada paylaşılınca, tarihi yapının estetiğine uymaması nedeniyle tepkilere yol açtı. Tartışmalara Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı da dahil oldu. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camii'nin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Tartışmalar üzerine Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Laleli Camii'nde incelemelerde bulundu. Ersoy, caminin özgün görüntüsüne aykırı olan ampullerin değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını dile getirdi. Çalışmalar doğrultusunda eski ampuller sökülerek, yerine yapının özgün görüntüsüne uygun ampuller takılacak.

AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre şu anda devam eden çalışmalar doğrultusunda Laleli Camii'nin aydınlatma ölçümleri yapılıyor. Ölçüm sonucunda estetik olmayan ampuller yerine, yapının özgün görüntüsün koruyacak şekilde ve daha küçük ebattaki ampuller kullanılacak. Farklı ebatlardaki avize fanusları ise tek tip küçük fanuslarla değiştirilecek. Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanarak, Laleli Camii'nin aydınlatmasının estetik bir görünüme kavuşması bekleniyor. 

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