Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı! 'Büyük İstanbul depremi yaklaştı'

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Marmara Fayı’nın ortalarında sismik boşluk oluştuğunu ve boşluğun henüz kırılmadığını belirtti.

7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK



Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelecek depremin ilk olarak Marmara açıklarında olacağını söyleyen Pampal, “Bu fay hattı Silivri açıklarında 7- 7.5 büyüklüğünde depreme neden olacak. Bu fayın bir özelliği daha var, hiç hareket etmiyor, kilitli bir fay. O nedenle burada 7’nin üstünde bir deprem olması sürpriz olmayacaktır” dedi. İstanbul depremi üzerinde yapılan istatistiki çalışmaların olduğunu belirten Prof. Pampal, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60-65 olarak belirlendiğini ifade etti. Pampal, sözlerine şöyle devam etti:

DENİZDE BEKLENİYOR



“1999’dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70’e çıktı, 75’e çıktı 80’e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabi ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de. Ama dediğim gibi ilk olacak deprem Batı Marmara’da yani Marmara Denizi’nin ortalarında bekleniyor.”

‘ANKARA CİDDİ TEHLİKE ALTINDA’



Pampal, Tuz Gölü Fayı’nın Ankara Haymana’ya kadar uzandığını ifade ederek, bu fayın Ankara ve çevre iller için büyük risk oluşturduğunu aktardı.