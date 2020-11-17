Prof. Dr. Özlü: "Sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın tedbirleri çerçevesinde yeni kısıtlamaların olup olmayacağını 24 TV'ye değerlendirdi. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında, keyfi sebeplerle kalabalık oluşturduklarını belirten Özlü, "Sokaktaki kalabalığı azaltacak sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

KISITLAMALAR İLDEN İLE DEĞİŞEBİLİR

Kalabalığın azaltılmasına yönelik yapılacak olan düzenlemelerin ilden ile değişiklik gösterebileceğine dikkat çeken Özlü, genel bağlamda bir kısıtlamadan ziyade bölgesel bir karar alınabileceği yönünde tahminlerini şu ifadelerle kaydetti:

"Mutlaka sokakta, pazarda, çarşıda, AVM'lerde, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak bazı sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hangi düzeyde olur, kimleri kapsar gibi konular kamu yönetiminin karar vereceği konulardır."

"OKULLAR BULAŞTIRICI BİR ROL OYNAMIYOR"

Vaka sayısındaki artışın, okulların açık olmasıyla bir ilgisinin olup olmadığı yönünde sorulan soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Özlü, "Dünyadaki örneklerini ve raporları incelediğimizde okulların bulaştırıcı yerler olmadığını görüyoruz, topluma hastalığın yayılması açısından okullar bulaştırıcı rol oynamıyor." şeklinde konuştu.

Okullardan ziyade bazı sıcak noktaların olduğunu belirten Özlü; toplu taşıma ve ev içi toplanmaların büyük risk teşkil ettiğini kaydetti.

"YEME-İÇME ALANLARI ÇOK RİSKLİ"

Ortak yemek alanlarında salgının yayılışının tetiklendiğini ifade eden Özlü, "Özellikle yeme-içme alanları çok riskli; çünkü yeme-içme alanlarında maske ve mesafe korunamıyor." dedi.