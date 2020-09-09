Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 4.1'lik sarsıntı sonrası Marmara'ya uyarı! ‘6 büyüklüğünde depremler göreceğiz'

Akıllara beklenen ‘Büyük Marmara Depremi’ni getiren sarsıntı korkuya neden oldu. Depremin merkez üssüne yakın noktada bulunan yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Yerden bir kasırga çıkmış, yeri çatırdatarak geliyor gibiydi. Önce aşağıdan güm diye vurdu. 3 katlı binayı sarsmaya başladı, 4 saniye sürdü” dedi.

25 YILI DAHA VAR!



Ercan, beklenen büyük depremle ilgili de şu uyarıda bulundu: “Küçükçekmece ve Marmara Ereğlisi önünde olması beklenen büyük depremlerden önce 6’ya kadar varan depremler olacak. Ancak 2045’ten önce daha büyük deprem beklemiyorum.”

KAF İLE BAĞLANTILI DEĞİL



Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Şarköy’deki depremin Kuzey Anadolu Fayı ile bağlantılı olmadığını belirtti: “Muhtemelen Tekirdağ havzasını güneyden sınıralayan eğim atımlı faylarla ilgili olabilir. Deprem beklenen kolda önemli bir stres değişimine neden olacağını da sanmıyorum.”