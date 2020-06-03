03 Haziran 2020 Çarşamba 02:58 | Son Güncelleme:
Prof. Dr. Nur Aksakal uyardı! 'Makyaj yapan ve yaptıran riskli'
Prof. Dr. Nur Aksakal, güzellik salonlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Herkesin kendine göre bir bakteri florası olduğu için makyaj malzemelerinin kişiye özel olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aksakal, “Pandemi sürecinde makyaj hem yaptıran hem de yapan kişi açısından riskli durum“ dedi.
Aksakal şunları söyledi: “Randevulu sistemle çalışıyor olması ve tek kullanımlıklar olmak üzere gerçekten hijyenik olarak bir başkasına aktarmayacak malzemelerin kullanılması gerekiyor. Mümkünse kendimize bir set alalım onu kullanalım daha rahat ederiz.“