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17 Eylül 2020 Perşembe 01:42 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Yerli aşıda deneğim

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Yerli aşıda deneğim

Ankara Üniversitesi Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, üniversite bünyesinde klinik deneylere geçmek üzere olan iki Kovid-19 aşısından biri için denek adayı oldu.

Ünal, “Güvenli çalışmalar girmekte hiçbir sakınca yok. Yan etki olabilir; ama düşük olasılık. Ben Türkiye’deki aşının 2021’e yetişebileceğini düşünmüyorum. Yurtdışından gelecek aşıların da tüm topluma uygulanması 2021’in sonunu bulur. Halkın tamamına yetecek kadar aşı stoku için yerli ve milli aşının üretilmesi gerekiyor. Yoğun bakımda hasta tedavi ederek bu iş düzelmez, bu iş kökeninde kurutulur. En iyi yöntem de aşı.”

<p>Editör: Ezgi Aşık (<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a>)</p

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