Prof. Dr. Necmettin Ünal: Yerli aşıda deneğim

Ünal, “Güvenli çalışmalar girmekte hiçbir sakınca yok. Yan etki olabilir; ama düşük olasılık. Ben Türkiye’deki aşının 2021’e yetişebileceğini düşünmüyorum. Yurtdışından gelecek aşıların da tüm topluma uygulanması 2021’in sonunu bulur. Halkın tamamına yetecek kadar aşı stoku için yerli ve milli aşının üretilmesi gerekiyor. Yoğun bakımda hasta tedavi ederek bu iş düzelmez, bu iş kökeninde kurutulur. En iyi yöntem de aşı.”