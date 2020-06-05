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  3. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen: İlk dönem 400 hasta geliyordu şimdi 40!
05 Haziran 2020 Cuma 02:40 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen: İlk dönem 400 hasta geliyordu şimdi 40!

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen: İlk dönem 400 hasta geliyordu şimdi 40!

Koronayla yürütülen mücadelede ilk akla gelen hastanelerinden biri olan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, yeni normal dönemine hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana süreci başarıyla yürüten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, vaka sayıları oldukça azaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, “Bizim ilk başvuru polikliniğimiz ve temaslı polikliniğimize günde ortalama 400’ün üzerinde hasta geliyordu. Şimdi 40-60 hasta geliyor” dedi.   

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