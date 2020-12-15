Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Tatilden sonraki tablo yüz yüze eğitimi belirler

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının etkisini göstermeye başladığını, önümüz yılbaşına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yılbaşının bir toplanma gününe dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan İlhan, “Cuma günü gündüz de resmi tatil. Aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum. Yılbaşında özel araç ve seyahat de sınırlandırılabilir” dedi.

ACELE EDİLMEMELİ



Okulların açılması için erken olduğunu, vaka sayılarına bakılarak belki şubat tatili sonrası bu konunun gündeme gelebileceğine değinen İlhan şöyle konuştu: “Ben de çocuk babası olarak bunu söylüyorum; uzaktan eğitime alıştılar. Şubat tatilinden sonra yine küçüklerden başlayarak o zamanki vakalara göre okulları açmak daha uygun olacak gibi görünüyor.”

İlhan aşı konusunda da, “Sıra bana geldiğinde, hangi aşı varsa onu olacağım” dedi.