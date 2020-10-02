Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Her gün tanı konulanların yüzde 60'ı 15-49 yaş grubu

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsle ilgili önlemlere en çok evde kalan büyüklerin uyduğunu belirterek yeni tanı konulanların gençlerden oluştuğunu söyledi. “Türkiye’deki 50 yaş üzerindekiler, yeni tanı konulanların 3’te 1’inden azını oluşturuyor” diyen İlhan şöyle devam etti: “Yeni tanı konulan kişilerin hemen her gün yarısını 25-49 yaş grubu oluşturuyor. Yüzde 20’si 24 yaş altı, yüzde 5’i de 14 yaş altında olanlar. Demek ki çocuklar da hasta olabiliyor; ama en büyük sorun 15-24 ve 25- 49 yaş grubunda olanlar. En çok bulaştırıcılığı bunlar sağlıyor. Her gün koronavirüs tanısı konulan bireylerin yüzde 60’ı, 15-49 yaş arasında olanlar. Yani en çok dışarıda olanlar, kurallara en az uyanlar.”

AKTİF VAKA 30 BİNE ÇIKTI



“Temmuzda 10 bin olan aktif vaka sayısı eylül başında 20 bin, bugün ise 30 bine çıktı. Şimdi daha sabit ve son 2 gündür aktif vaka eksiye gidiyor.”