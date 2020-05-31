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  3. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor
31 Mayıs 2020 Pazar 14:20 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış törenini bugün gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımı 45 günde tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor.

Başkan Erdoğan hastanenin özelliklerini anlatan bir video ile Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.


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