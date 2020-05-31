Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımı 45 günde tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor.

Başkan Erdoğan hastanenin özelliklerini anlatan bir video ile Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.