Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7891
  • 7,456
  • 381.127
  • 102158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler hayatını kaybetti

Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler hayatını kaybetti

Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, akşamüzeri evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Mehmet Emin Darendeliler, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Tıp Fakültesi, Twitter hesabından Prof. DR. Mehmet Emin Darendeliler için yapılan taziye paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından kıymetli hocamız Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler’i kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine ve İstanbul Tıp Fakültesi camiasına sabırlar dileriz.“

(İHA)


DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı
İçişleri Bakanlığı yayımladı... 65 yaş ve üzeri kişiler için şartlar belli oldu
Dünyaca ünlü eski futbolcunun cami projesine sosyal medyadan yardım yağdı!
Reklam
Twitter'a bomba özellik geliyor!
'Dünyaya gıda arzı sağlayan bir konumdayız'

'Dünyaya gıda arzı sağlayan bir konumdayız'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tank mezarlığı ortaya çıktı

Survivor'a veda eden isim Mert Öcal oldu! İşte ilk sözleri...