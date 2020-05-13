Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Virüslü 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün kendisinde bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insanın aramızda dolaştığını belirten Ceyhan, virüsü bulaştırma riski yüksek meslek gruplarını işaret etti ve test yapılması çağrı gerektiğini söyledi.

RİSK GRUBUNA TEST



Ceyhan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor. Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulundurma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şoförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur.”