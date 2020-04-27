Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Hastalığı yenen oruç tutabilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Kovid-19 hastalığını geçirmeden önce oruç tutmada sorun yaşamayan, kronik hastalığı bulunmayan, hastalığı atlattıktan sonra nefes darlığı, iş yapmada zorluk, halsizlik ve yorgunluk gibi problemler yaşamayan ve nekahet dönemi sona eren kişilerin oruç tutabileceklerini kaydetti.

HEKİMLERE DANIŞIN



Aydın, kullanması gereken ilaçları olan, gün içinde sıvı alım miktarı önem teşkil eden kişilerin hekimleri ile istişare ederek oruç tutma konusunda karara varmaları gerektiğinin altını çizdi.

ORUÇ TUTMAK BAĞIŞIK SİSTEMİNİ ETKİLEMEZ



Prof. Aydın, “Bir insanın bağışıklık sistemi güçlüyse oruç onun bağışıklık sistemini zayıflatmayacağı gibi Kovid-19’a karşı da daha hassas bir hale getirmez. Hatta birçok makalede, oruç sistemi içerisindeki beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade edilir” dedi.