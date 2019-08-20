Prof. Dr. Haluk Dursun son yolcuğuna uğurlandı

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı.

Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

SULTANAHMET CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI

Haluk Dursun için Sultanahmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aziz Müslümanlar, hanımefendiler beyefendiler; öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz.

Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Ve kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti.

Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı.

Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek.

Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun.

DURSUN İÇİN GALATASARAY LİSESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun için mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dursun'un kızı Nilay Dursun ile okul arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Haluk Dursun'un sözlerinden alıntı yaparak, "Memleketin kara yazısını değiştirmek için durmadan koşturmalıyız. Biz hep birlikte Anadoluyuz. (Dursun) Bir yurt gezisinde karış karış, ilçe ilçe Anadolu'da incelemelerde bulunurken, bu satırları paylaşmıştı. Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu varoluş felsefesiyle, yine memleketi için koştururken, bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Haluk Dursun'un tarihi ve kültürel değerlerle memleketi, dünü ve yarınıyla anlattığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Gün oldu Şırnak'tan şöyle seslendi, 'Biz hep Kato Dağları'nda dolaşıp, Faraşin Yaylası'nda yaylayacağız. Şunu herkes bilsin ki, kuzuları daima kollayıp çakallara kaptırmayacağız.' Gün oldu yollarda vatandaşla bir lokma ekmeğe ortak oldu ve şöyle seslendi, 'Van ile Hakkari arasında, yol üzerinde, bir güzel subaşı bulunmuş tarihi köprünün dibinde, kalenin karşısında. Gazete kağıdı serili, otlu peynir sofrasında bölge hakkında değerlendirmeler yapıyoruz.' Bakarsanız doğum tarihine 62 yaşındaydı Haluk Dursun ama onun yaşamını sığdırdığı kadim medeniyetler, imparatorluklar ve bir büyük cumhuriyet tarihi oldu."

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Dursun'un kızı ile yakınları taziyeleri kabul etti. Dursun'un tabutunun, Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı olması dikkati çekti.

Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.