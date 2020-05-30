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  3. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı! Dünya çapında bir başarı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 02:39 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı! Dünya çapında bir başarı

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı! Dünya çapında bir başarı

Başkan Erdoğan açılış töreninde “Muhalefetin topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan, Sancaktepe’de yapımı tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Açılış öncesi hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, törendeki konuşmasında “Muhalefetin topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Dünyada pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü dönemde Türkiye yeni imkânlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır.”

TEDBİRLERE DEVAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise körende yaptığı konuşmada “Son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da risk altında. Sağlık çalışanları herkesten fazla bu riski taşımaktadır. bu nedenle tedbirlede devam” uyarısında bulundu.

‘MODERN BİR HASTANE’

Feriha Öz’ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz de törende bir konuşma yaparak, “Feriha Öz, bir evlat olarak benim açımdan bir melektir ve böyle bir modern ve gerçekten hastane gibi bir hastaneye isminin verilmesinden dolayı sizlere şükranlarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim ailemiz adına” dedi.

45 GÜNDE TAMAMLANDI

Toplam alan 125.000 m2

Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)

 Kapalı alan: 75.000 m2

Yatak Sayısı: 1008 (Gerektiğinde tümü yoğun bakım yatağı olabilecek altyapıya sahip)

Ameliyathane Sayısı: 16

Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

Acil Müşahade Yatağı: 36

Triaj Odası: 8

CPR Odası: 2

Tomografi Odası: 4

MR Odası: 4

X-ray Odası: 2

99 adet morg kabini


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