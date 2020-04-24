Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Hayvanlar üzerinde testlere başlıyoruz

Kovid-19 aşısı için ekibiyle birlikte bir üredir çalışma yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aşının hayvanlar üzerindeki denemelerine başlayacaklarını açıkladı. Ovalı, “Canım ülkem artık kovid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında. Kovid-19’a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde” dedi.

3 AYDA SONUÇ ALINIR



Ovalı yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: “Kovid-19 İnaktif virüs aşışı, preklinik invitro test aşaması tamamlanmış olup, 24 Nisan (bugün) hayvan üzerinde deneylere başlanacaktır. Hayvan deneylerinden sonra Faz-1 çalışmaları başlıyor, gönüllülerde 3 hafta süren yan etki ve antikor oluşturma açılarından değerlendirme yapılıyor. İdeal koşullarda tüm bunlar, ortalama 3 ayda sonuçlanabilir. Aşılar canlı virüslerin kullanıldığı atenue-inaktif veya virüsün sentetik parçalarından oluşturulan rekombinant olmak üzere iki yöntemle hazırlanıyor.”“Yüksek sayıda üretilebilecek rekombinant aşılar geliştirilene kadar, doğası gereği az miktarda üretilebilen inaktif aşılar, özellikle risk altındaki sağlık personelini, ileri yaşlıları ve yine kanser, astım gibi ek hastalıkları bulunan risk altındaki kişileri koruyacak sayıda üretilebilir ve çok önemli bir yarar sağlanabilir. Tüm bu aşamalar, Sağlık Bakanlığı’nın onay süreciyle gerçekleşiyor.”

4 ÇALIŞMA DAHA VAR



Ovalı ekibiyle aşı dışında koranavirüs tedavisinde kök hücre uygulaması, İmmün Plazma, Spesifik T-lenfositler ve tartışma konusu olan Dornaz Alfa’nın etkinlik ve güvenlilik çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.