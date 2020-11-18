Prof. Dr. Deniz Çalışkan: Aşı sahte bir güven aşıladı

AKŞAM’a konuşan Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, aşı çalışmalarıyla ilgili toplumda oluşan yanlış bir algıya dikkat çekti. Çalışkan, “İnsanların aşı nasıl olsa bulundu diyerek sahte bir güven hissi içinde olmaları çok riskli” dedi.

REHAVETE KAPILDIK



Çalışkan şöyle devam etti: “Son dönemde aşı ile ilgili konular, insanlarda bu hissi oluşturdu. Korunma için başka önleme gerek yokmuş gibi davranmaya başladılar. Bu da toplum olarak mücadele ettiğimiz koronavirüse karşı toplumsal uyumu zayıflatan unsur haline dönüştü. Dünya nüfusu olarak baktığımızda bu aşının yayılması 2021’de bile yeterli görünmüyor.”