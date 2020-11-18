Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve ismi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölümsüzleştirilen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da virüse yakalandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına teşhis koyan ve tedavi uygulayan doktor olarak bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, virüse yakalandığını açıkladı. Tedavi gördüğünü Twitter hesabı üzerinden duyuran Onur Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

ADI YAŞIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının vermişti. Onur Taşçıoğlu da hastaneyi ziyaret ederek babasının anısına yapılan köşeyi paylaşmıştı.