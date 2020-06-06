Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu: Yabani hayvan pazarları kapanırsa salgın biter

BÜLENT ŞANLIKAN



ABD Utah Üniversitesi Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Ekolojisi Laboratuvarı’nın kurucusu, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu “Kovid-19 milyarlarca insana doğanın önemini gösterdi” diyerek salgın sürecini AKŞAM’a değerlendirdi:

HAYATINIZI DEĞİŞTİRİN

“Hızlı kentleşme, tüketim çılgınlığı ve yaban hayvanlarının satılıp yenildiği hayvan pazarları gibi faktörlerle salgınlar daha da artar. Kovid, AIDS ve Ebola gibi öldürücü hastalıkları azaltmak için, yaban hayvan pazarları yasaklanmalı. Batı ve Orta Afrika’da goril ve şempanzelerin pazarlarda satılıp, kesilip yenmesinden dolayı AIDS ve Ebola insanlara geçti. Bir başka tehdit ise iklim. İklim değişikliğinde insanlık şu anki faaliyetlerine devam ederse 2100’de küresel ısınma, kanser ve salgınlar çok fazla insanı öldürecek.”

KEDİLER GİZLİ HASTALIK TAŞIYOR



“Hayvan kökenli zoonotik hastalıklar, tüm insan hastalıklarının yüzde 61’ini oluşturur. Kedilerden insanlara geçen toksoplazmozu yüzde 60’ımız taşıyor. Bu hamile kadınlar, onların bebekleri ve bağışıklık sistemi zayıf insanları tehdit ediyor. Zeka geriliğine, şizofreni gibi zihinsel hastalıklara yol açabiliyor ve öldürüyor.”

Ünlü biyolog Şekercioğlu, İngiltere'nin en önemli doğa koruma ödülü Whitley Gold’ü Kraliyet üyesi Prenses Anne’den iki kere alan tek kişi.