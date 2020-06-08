Prof. Dr. Bülent Dilmaç: Evde çalışma çiftleri olumsuz etkiledi

Prof. Dr. Bülent Dilmaç ve ekibi tarafından 7 bölge, 67 il ve 1713 evli çift üzerinde yapılan araştırmada, salgın sürecinde esnek çalışma şartları altında evde çalışanların, dışarıda çalışanlara göre evlilik ilişkilerinde ve doyumlarında azalma olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada sosyal medya kullanan evli bireylerin koronavirüs korku ve kaygısının arttığı da ortaya çıktı. Dilmaç, “İlk 5 yıl evliliklerini yaşayanların evlilik doyumlarının yüksek olduğunu ama ilerleyen aşamalarda zamanla evlilik doyumlarında biraz azalmalar meydana geldiğini gördük” dedi.

KİTAP RAHATLATIR



Prof. Dr. Dilmaç, kitap okumanın koronavirüs korku ve kaygısında azalma meydana getirdiğini belirterek, “Evde kitap okuyanların koronavirüs korkusu ve kaygısında bir azalma meydana geldiğini buna bağlı olarak da evlilik ilişki düzeylerinde artış olduğunu gördük.

Çünkü, kitap okumayla birlikte kişi, kendisini koronavirüsle ilgili korku ve kaygıdan uzak tutmakta “ diye konuştu.