Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı yoldaki kaza riskinden 100 kat daha güvenli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde görev yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir canlı yayında aşılarının güvenilirliğini anlattı. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz kurumu tarafından laboratuvarlarında aşıların teste tabi tutulduğunu belirten Kara şöyle devam etti:

FARKLI İÇERİK TESTİ

“Bu laboratuvarlar dünya tarafından da akredite edilmiş. Yaptığı işlemlerin hepsi yurt dışında da birebir kabul edilen ve onaylanan laboratuvarlar. Burada yapılacak testlerde aşıların farklı bir içeriği var mı yok mu ona bakılacak. Etkinlik testinde aşının içinde belirtildiği kadar antijenin varlığı araştırılacak. Aşıların içerisinden rastgele 250’ye yakın örneklem alınıp test edilecek. 1 hafta sonra yine aşı gelecek onlara da aynı şekilde örneklem alınım test edilecek. Her bir parti test ediliyor. Aşıların fabrikadan üretildiği andan itibaren kaç derecede çıktığı, uçakta kaç dereceye maruz kaldığı gibi tüm sıcaklık testleri yapılacak.”

ARABA ÖRNEĞİ VERDİ



“Aşılarla ilgili verilere baktığımız zaman şunu görüyoruz; Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum.”

BARKOD İLE TAKİP EDİLECEK



Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Çin’den getirilen aşıların 14 gün laboratuvarda incelenirken, aynı zamanda barkodlandırılmasının da yapılacağını belirterek şöyle konuştu: “Sadece Çin aşısı değil, Alman-Amerikan ya da yerli aşı da olsa laboratuvarda değerlendirme yapılıyor. Aşıların bu süre içinde barkodlandırılması söz konusu olacak ki takibi yapılsın. Aşılama çalışmalarına ocak ayının ikinci haftası itibarıyla başlanacak.”

İLK KARANTİNA HASTANESİNDE HASTA SAYISI 200’ÜN ALTINDA



Salgının başladığı martta yurtdışından gelenlerin karantinaya alındığı Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde hasta sayısı günlük binli rakamlardan 200’lere düştü. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, ‘’Gri poliklinikte günlük 900-1000 hasta varken, şu anda 200-300’lere kadar düştü. Yatan hasta da yüzde 30’a geriledi. Durmadan büyük bir mücadele ediyoruz” diye konuştu.

AŞI İÇİN MESAJ GELECEK, RANDEVUYLA YAPILACAK



• Çin aşısı için yol haritası belirlendi. Salgının yavaşlayan seyri göz önüne alınarak aşılar 28 gün arayla 2 doz yapılacak.

• Aşının uygulanmasına yönelik kurallar ile kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek, bilgilendirme sitesi ve mobil uygulama devreye alınacak.

• Öncelik gruplara göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

• Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması sistem üzerinden anlık takip edilecek.