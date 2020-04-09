Pozitif vakalar 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' ile izlenecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun projeyi “Bu projeyle birlikte artık virüse karşı daha da güçlüyüz” mesajıyla paylaştı. Projeye göre Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile tüm GSM operatörleri işbirliği yaparak, pozitif vakaların izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor. Sosyal mesafe ve izolasyona riayet etmeyen vatandaşlar içinse uyarı sistemi geliştirildi. İzolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek. İhlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak.